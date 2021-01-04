日本首相菅義偉本人周一上午親自宣布，隨著新冠疫情日趨嚴重化，以及醫療系統壓力已近緊繃，日本政府將認真考慮，大東京地區是否將進入緊急狀態。

進入緊急狀態茲事體大，菅義偉深諳此道，故一直避免實施會阻礙經濟活動的疫情限制政策。

日本在2020的最後一天，新確診數又創4520位新紀錄。這也讓大東京區的地方行政首長站出來，請求中央政府宣布緊急狀態。目前，全國新確診者中，有一半都集中在大東京地區。

菅義偉早上在2021新年記者會中表示，經過新年三天假期後，大東京區的新確診數也沒有降下來。即使在新年假期的三天裡，東京地區的病例也沒有降下來，因此是否需要一個更嚴厲的政策。

菅義偉並沒有明示日本政府將何時做出決定，或公佈更嚴格社交限制。2020年春天，日本曾祭出第一個緊急狀態，當時持續了一個多月，並關閉學校與停止非必要性商業活動。

菅義偉也指出，許多不知感染源的新案例，都應是與餐館有關。故應該要馬上實施新政策，就是政府要求東京的餐廳，還要再提早兩小時於晚上8點，就該全部結束營業。

隨著2020年12月第3波疫情衝擊，日本政府也將菅義偉力挺的去旅行 (Go To Travel)方案，先暫停至11日。堅毅委表示，若宣布緊急狀態的話，去旅行政策也很恢復實施。第一生命研究所（Dai-ichi Life Research Institute）估計，大東京地區民眾若只在緊急或極必須才要花錢的話，只消一個月的時間，日本經濟成長就會減少2.8兆日元（約270億美元），甚至還會出現0.5%季減年率。同時，更會讓近十五萬的日本人失業。

日股4日開紅盤表現疲弱，就是受到這項利空消息影響。

日本不像全球常見那樣制式化地鎖國，菅義偉表示，將提交下屆國會一項法案，賦予緊急狀態更多的限制，包括罰鍰在內。

其實，與歐美許多地區相比，日本新冠病例並不算多，但疫情導致奧運會首次在2020年的東京延期之後，接下來菅義偉將面臨今夏延期的奧運會，是否能在東京順利開幕。

不過，菅義偉再次重申日本政府承舉辦奧運會的決心，並爭取在2月底前，開始為日本民眾接種新冠疫苗。日本在2020年底，發現境內被傳染力更高的新變種病毒株入侵後，也暫時禁止外國人入境。

(時報資訊)