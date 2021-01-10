共同社9、10兩日實施的全國民調顯示，八成民眾認為延至今年7月的東京奧運應取消或再延期，35.3％的受訪者認為應中止，認為應再次延期的有44.8％。

68.3％的受訪者對政府防疫對策沒有好評。同時，對於菅政府直到本月7日才對1都3縣再次發佈緊急事態宣言，79.2％的受訪者回答時機太遲。

首相菅義偉的支持率因而大跌9.0個百分點，為41.3％，低於不支持率42.8％。去年12月調查時，菅義偉的支持率大降12.7個百分點。

(工商 )