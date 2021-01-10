東京奧運辦不辦?八成日人認為應取消或再延期 19:302021/01/10 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共同社9、10兩日實施的全國民調顯示，八成民眾認為延至今年7月的東京奧運應取消或再延期，35.3％的受訪者認為應中止，認為應再次延期的有44.8％。 68.3％的受訪者對政府防疫對策沒有好評。同時，對於菅政府直到本月7日才對1都3縣再次發佈緊急事態宣言，79.2％的受訪者回答時機太遲。 首相菅義偉的支持率因而大跌9.0個百分點，為41.3％，低於不支持率42.8％。去年12月調查時，菅義偉的支持率大降12.7個百分點。 日本發現又一變種新冠病毒 光良疫情零收入 自掏腰包發年終寵員工遇地震嚇壞 (工商 ) #全國 #受訪者 #支持率 #延期 #東京奧運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工料雙漲不解決 房價下不來 04:102021/01/10 地方新聞 中華舞島研習營 有團報優惠 04:102021/01/10 企業經營 美台交往限制取消 拜登陣營：落實台灣關係法與一中政策 14:282021/01/10 國際 華航英返台班機明解隔離 有症狀者不得搭大眾運輸工具 14:222021/01/10 生活 美國解除對台交往限制 陸媒批：最後的瘋狂 12:532021/01/10 政治 美取消對台往來限制 府：穩健推動國際關係 11:462021/01/10 政治 韓國瑜近期心境曝光 韓團隊成員這樣說 08:352021/01/10 政治 女神卡卡呼籲 讓川普永無翻身之地 04:102021/01/10 焦點要聞 淪陷區與大後方人民生活差異——國民政府是怎樣失掉大陸（三） 15:512021/01/10 兩岸史話 安達祐實創品牌自當模特兒 04:102021/01/10 焦點要聞 旺報社評》不能再因疫生恨下去了 18:592021/01/10 旺報社評 財經熱門新聞 円星科技M31 董事長林孝平辭世 逆風中前行精神令人敬佩 - 財經 台股噴700點後 小心下周爆回檔風險 關鍵時間曝 - 財經 台積電合作夥伴、円星科技M31 董事長林孝平辭世 - 財經 缺櫃、缺船仍無解 歐洲線長榮、陽明漲價不等人 - 財經 台股萬五會不會崩？ 謝金河爆30前慘事重演可能 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。