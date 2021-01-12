高雄市三民區10日深夜1輛停放在河北二路上的賓士車遭歹徒用瓦斯鋼珠槍損毀，古姓嫌犯為了要替女友出氣，夥同李、蔣2男在10日晚間持3把長、短瓦斯槍，對著與女友發生爭執的于姓前男友座車狂轟，目前3位犯嫌已經全數逮捕歸案，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌送辦。

槍擊案發生在10日深夜，當時于男到友人住屋處聊天，卻傳出陣陣槍響，于男與友人出外查看時，發現停放在民宅外的賓士車遭到槍擊，但嫌犯早已逃逸無蹤，便立即向警方報案，賓士車的擋風玻璃及保險桿板金共有8處被鋼珠瓦斯槍射擊的彈痕，警方也在車輛周圍拾獲16顆鋼珠。

警方初步發現，犯案的3名歹徒10日晚間從新興區七賢路上搭乘計程車，在案發地附近下車，再步行至案發現場朝著賓士車以瓦斯槍毀損車體後，隨即搭乘計程車逃逸。

警方調閱監視器後鎖定涉案的古男及另外2人，並查出于男曾要求前女友歸還保管物品因而發生口角，該女輾轉向現任男友古男抱怨，古男心生不滿，為了替女友出氣，便夥同李、蔣2人前往于男經常出沒的河北二路民宅外，對著于男的座車開槍。

警方11日先在鼓山區逮捕古男後，另外2名犯嫌自知身分已遭警方鎖定難逃法網，便在晚間自行到案說明，警方訊後將3嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌送辦。

(中時 )