台北市萬華警分局去年在漢口街查獲以棋牌社為幌子的麻將賭場，發現82歲福華飯店第二代廖凱修，台北地檢署今依賭博罪起訴游姓賭場負責人、賭客廖凱修共25人。

警方破獲的賭場，是由60歲的游姓男子開設，裡面擺出9張麻將桌，供不特定人士賭博，警方前往該賭場查緝，搜出14萬抽頭金、以及78萬賭資，其中1名男賭客因進出警局都有司機接送，才被發現是福華飯店第二代廖凱修，當時被警方查緝時，司機還跳出來頂罪，直呼「我來扛」。

警方發現廖凱修在場也感到驚訝，廖凱修擁有上百億元身價，也曾在飯店改組後接掌飯店業務，主要經營紅木家具，飯店家具也由他負責，不過目前飯店董事會成員已交給第三代。

廖凱修向警方供稱，當天是去棋牌社找王姓友人，但朋友外出所以幫忙代打，但王姓友人根本就不在現場，警方對廖凱修說詞抱持懷疑，仍將他送辦。

根據消息，廖凱修當天打500底的麻將，台費則是100元，每將由棋牌社抽取200元抽頭金，廖凱修行事作風相當低調，連同桌的賭客也不知道，他就是百億身價的福華飯店第二代。

(中時 )