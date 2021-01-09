劉宛玲感性，擅長故事開發；陳郁佳理性，擅長財務控管，兩人從網友變成合作夥伴，理性與感性的結合，締造《孤味》破1.88億元票房佳績。

父親往生後，三姊妹和母親為了爸爸的身後事召開家庭會議，小女兒直接將炮火指向母親：「蔡阿姨對阿爸是真心的，同樣是女人的心情，妳不能了解嗎？」沒等媽媽回應，個性像極母親的二女兒就要小妹不懂事就別亂說。

這是電影《孤味》中的場景，也是寫實而無奈的家事日常。電影中飾演堅毅母親的陳淑芳，靠著精湛演技拿下金馬影后，電影票房更已破1.88億元，坐穩2020年國片票房之冠。

執導女人戲的導演是個男人許承傑，《孤味》原是他就讀紐約大學電影製作研究所的畢業製作，雖然2017年劇本入選了金馬創投會議，但半個投資方也找不著，沒想到兩位重要的女人加入了團隊，才讓電影動起來了。

她們是「彼此影業」共同創辦人劉宛玲、陳郁佳。在《孤味》之前，劉宛玲曾在香港製片人張家振公司負責開發製作總監，期間擔任馮德倫執導的《俠盜聯盟》、高以翔主演的《情遇曼哈頓》聯合製片。2018年中國導演周全執導的首部劇情長片《西小河的夏天》，則是她創立彼此影業後的第一部製片作品。

娘子軍籌錢有撇步

讓剪接大師破例接案 迎來千萬輔導金

台灣投資方向來是看資論輩的。為了尋找資金，前輩背書格外重要，2018年4月，劉宛玲和許承傑帶著《孤味》劇本，找上江湖人稱「廖桑」的剪接大師廖慶松。

這位不接非弟子電影的老前輩，毫不客氣批評《孤味》短片剪接手法太過西方，主角情感無法好好被訴說，就像在拒絕邀約。當他們摸摸鼻子準備閃人時，廖桑卻突然說：「好啦，意向書拿來！」破例擔任監製。有了這份監製意向書，《孤味》才申請到國片輔導金1千1百萬元。

一切的開端就是這1千1百萬元，許承傑說：「她們倆分工明確，宛玲主導故事開發、Tiffany（陳郁佳）主管財務、公關和行銷」，從這桶金起，兩個女人步步為營，拍這部片，只許成功，不准失敗。

在《孤味》合作之前，劉宛玲、陳郁佳素昧平生。陳郁佳是學霸，台大財金系畢業後到香港瑞銀證券（UBS）上班，然而股市漲跌縱然刺激，卻少了人味。她記得，同事下班後仍緊盯K線、觀察股市起伏。「只有我下班後衝電影院。」

電影裡的故事帶領陳郁佳看到書本、數字以外的世界。意識到自己缺少對金融界的熱情，香港工作1年，她毅然決然辭掉人人傾羨的高薪職位，到美國學電影。

同樣是學霸背景的劉宛玲，在台大中文系畢業後，隨家人移民至加拿大。單眼皮雙眸下的劉宛玲有著文人氣息，大學時期跑透各大影展、加入台大電影社。「導演蔡明亮當年到學校，我們還幫他賣過《你那邊幾點》的票。」移居後，她轉而申請到美國電影學院製片系藝術創作所深造，確定走向電影的路。

2012年，陳郁佳為了出國讀書，在電子布告欄PTT的留學板，一一發信給網友，詢問赴美念電影相關科系的疑問。劉宛玲收到陳郁佳邏輯完整、思考有條理的站內信，立刻主動回信，和她分析電影除了眼睛看到的導演、編劇、演員，產業的背後更需要有懂得財務控管、資金掌控的人才，建議陳郁佳申請念MBA，日後仍可進入電影產業。

不死心的陳郁佳依舊朝電影學系申請，連續吃了好幾間閉門羹才改申請MBA，一試就中。反倒是文科背景的劉宛玲，多年來想申請念商管學院都不成，「我們兩個的組合很互補，彼此身上都有各自想擁有且缺乏的部分。」

《今周刊》第1255期

(中時新聞網)