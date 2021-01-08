全台票房賣破5000萬的國片《無聲》即將於2月3日在CATCHPLAY＋影音平台搶先上架；電影描述聾人在面臨欺壓、不平對待時的心境和反應，藉由受害者、加害者等不同視角逐步帶觀眾進入「無聲」的世界，將聽人所忽視或從未察覺到的社會面貌真實傳遞給每一位觀影者，期待大家都能有平視的目光。

本片由擅長懸疑題材的導演柯貞年執導，不只金馬入圍8項大獎，上映後由議題引發的探討橫掃全台，導演柯貞年得知《無聲》即將在串流平台上架的消息格外開心，「雖然已經跑了上百場座談會，但總覺做得不夠多，透過CATCHPLAY＋的上架，希望能讓更多人看見《無聲》這部作品想給帶給大家的反思和啟發，除了在電影院中與其他觀眾一起經歷電影的震撼，自己在家裡透過影音平台慢慢咀嚼，相信一定會有不同感受。」

《無聲》除了網羅影帝、影后級演員楊貴媚、太保、劉冠廷等人，新生代演員陳姸霏、劉子銓和韓國童星金玄彬的亮眼表現同樣令不少影迷驚艷。當中的靈魂人物當屬女主角「貝貝」，由氣質清新的新人陳姸霏擔演出，第一部電影作品不僅肩負女主角的重責大任，還得揣摩失聰少女面臨欺壓、選擇沉默的無力感，精湛演技不但獲得大眾的關注，也為她拿下第57屆金馬獎最佳新演員獎。

第一部作品即將於在CATCHPLAY＋上架，陳姸霏也很開心這麼快就能在平台上看到《無聲》，雖然故事有點沉重，但貝貝的善良和純真，想必會讓大家感受到現實生活中的一絲溫暖，請大家一定要支持。《無聲》雖將沉痛的故事真實地攤在眾人面前，但電影本身不強調「對」或「錯」，而是訴求「認同感」，從片中主角貝貝、張誠、小光和大人們的不變或轉變，進而喚起觀眾對自身恐懼的檢視，以及對他人或周遭事件的同理心，希望大眾在觀影後，每當面對社會議題的討論，能有更多的省思和觀察。

(中時 )