統一獅去年奪下隊史第10冠，但昨天卻有人在PTT上爆卦，影射奪冠獎金未發、潘傑楷趁老婆待產時約女性去房間等消息；對此領隊蘇泰安表示，相關細節還需要再查證，了解情況後再做回應。

網友CrazyWinnie昨晚在PTT上發文寫下「睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮」，提到奪冠獎金未發、慶功宴酒水有限制，並在首篇文末提到「包括那個在社群上，裝得一副愛家形象，卻趁老婆待產，約隊內妹妹到飯店房間的某人」引發熱議。

之後又有第二篇相關文章，提到當事人最精彩的一球是「在台南球場，打者人都已經跑回本壘慶祝，卻發現被CF接殺那個PLAY」，直指當事人就是獅隊打者潘傑楷。

對此潘傑楷在IG限動上發文回應，寫到「發文的作者可以約出來討論這件事情嗎？現在搞得一個家庭支離破碎的，老婆要跟我離婚，我還想好好維持一個家庭。」

而潘傑楷的老婆也在限動上發文寫道，她會問清楚事實，但潘傑楷本人回應沒有，同時希望能與作者當面對峙，如果是事實的話將會與潘傑楷離婚，如果不願意出門對峙就將報案，希望能要一個事實與公道。

對於這些關於球隊的傳聞，蘇泰安表示，網路的個人訊息我們也會關注，對於相關細節還需要再查證，了解情況後再做回應。

(中時 )