統一獅去年奪下隊史第10冠，昨晚卻有網友在PTT上發文爆料，說統一奪冠僅有70萬元的獎金，對此領隊蘇泰安駁斥此消息，澄清該筆70萬元的獎金是球團額外給辛苦的第一線工作人員的獎金，且所有獎金皆已發放完畢。

該名網友CrazyWinnie昨晚在PTT上發文寫下「睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮」，提到奪冠獎金未發、獎金僅有70萬元，文中還有多項球團和球員的八卦，甚至還有第二篇文章，引發熱議。

該文中寫道，「搜集好幾個亞軍那支隊伍，公司老闆在賽前就宣佈，今年冠軍賽他準備一千五百萬要發給球員，不管最後成績如何，我就是會發，然後冠軍賽的獎金也直接乘以20倍。」、「而那冠軍那一支球隊則是大方宣布，只要今年“奪下”榮耀，球隊將有七十萬的獎金，要分給大家。而且“只要奪下榮耀”各位的各項獎金將會翻倍喔。」

對於爆料中寫到的獎金部分，蘇泰安表示，球員奪冠獎金超過600萬元，文中所說的70萬元是球團額外給辛苦的第一線工作人員的獎金，「網路爆料並沒有全盤了解事情，只知道片段而已，目前600萬、70萬都已經發放完畢了。」

(中時 )