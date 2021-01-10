近日傳出中華民國醫事放射學會、放射師公會全國聯合會，日前收到國際醫事放射師聯盟（ISRRT )來文，要求將會員名稱的「台灣」，改為「中華台北」。ISRRT則推託是受世界衛生組織（WHO）施壓，綠委陳亭妃表示台灣公衛世界第一，對此矮化無法接受，綠委許智傑批評，WHO根本是中國應聲蟲。

陳亭妃指出，台灣的公共衛生在世界的領域當中，佔了很重要的角色，更何況這次的新冠肺炎防疫這麼成功，我們的公共衛生跟防疫的經驗是全世界的標竿，甚至也是全世界引以為效尤的目標。

陳亭妃說，國際醫事放射聯盟現在居然硬要把台灣的相關醫事團體，改為中華台北，這事令人無法接受，而且也已經違背了台灣在世界上所呈現的公共衛生地位，這樣的整個事實狀況。

陳亭妃表示，外交部要盡快提出抗議，更正回來，且台灣不排除有任何的動作，因為這真的是對國家非常大的屈辱，尤其是在公共衛生這個領域，台灣不容被矮化，我們公共衛生現在已經全世界第一，所以台灣的公共衛生不容被矮化。

許智傑說，WHO的秘書長譚德賽(彈到屎)，新冠肺炎疫情防疫沒半步，打壓台灣卻不手軟，旗下的組織還要求台灣改名，根本就是中國的應聲蟲。

(中時 )