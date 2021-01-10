台中南天宮關聖帝君廟將在10日發送「首發龍銀」，高雄魏先生9日晚間8點就頂寒風到現場排隊，成為今年第一個領到龍銀的幸運者。（馮惠宜攝）

南投紫南宮年年發錢母造成人龍綿延，台中南天宮關聖帝君廟10日發放首波開運「牛年龍銀」，高雄信眾9日晚上8點不畏寒流就來排隊，上午10點發放，人龍已繞數公里，不少經過民眾瞠目結舌，直問「是在排什麼？」

台中南天宮關聖帝君廟已超過30年在農曆年間發放開運龍銀，由於索取信眾愈來愈多，為方便大年初一不在台中的民眾，6年前開始在農曆年前擇吉日先發送一波「首發龍銀」，今年廟方特地選在10日上午10時開始於南天宮大門口發送1000份限量龍銀。

風聞台中南天宮關聖帝君廟將在10日發送「首發龍銀」，雖然寒流過境，9日晚間8點來自高雄的魏先生頂寒風到現場排隊，拔得頭籌，他也說，自己手受傷，希望領到龍銀後過火，隨身攜帶讓關聖帝君保佑他手趕快好；今年排隊民眾也相當踴躍，人龍綿延數公里，廟方也請來義交支援、協助管制周邊交通，並準備薑母茶，提供給民眾暖暖身。

台中南天宮主委吳光雄指稱，南天宮供奉關聖帝君武財神，每年發放開運龍銀是希望給大家添過年喜氣，也鼓勵民眾不管任何情況都要樂觀進取。另，農曆年初一到初三也會天天發放開運龍銀。

吳光雄也坦承，今年因為疫情的關係，到台中南天宮補財庫與點帝君燈、財神燈、求發財金等的信徒為往年多出一倍，因而台中南天宮關聖帝君廟除了原有的十萬財庫、百萬財庫外，今年更推出了千萬財庫供民眾補財庫，希望民眾在新的一年都能財庫滿滿。

(中時 )