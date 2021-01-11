交通部長林佳龍11日到台中市烏日區視察「微創施工孔蓋啟閉創新工法觀摩」時表示，他在台中市長任內推動4年500公里路平計畫，最後總計填平道路達750公里。（林佳龍臉書／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕11日為燙平路段突破568條，長度約246公里，分送玫瑰花向日夜守護道路的燙平英雄致敬；巧合的是，交通部長林佳龍一早也到烏日區視察「微創施工孔蓋啟閉創新工法觀摩」，爭取民眾有感的政績，下屆市長選 戰嗅出火藥味，龍燕再度上演另類較勁。

為改善以往「地無三里平」的民怨，前市長林佳龍任內推動「路平專案」，盧秀燕上任後升級為「燙平專案」，由於道路品質與用路人息息相關，被視為施政滿意度重要指標。

盧秀燕表示，讓台中更好行，市府及施工團隊每天摸黑工作、每日上「大夜班」的努力，不分晝夜、寒流、酷暑辛勞打拚，共燙平主幹道超過500條、巷道逾300條，持續秉持高效率、高品質加速進行。

「路不只要平，還要燙平」，盧秀燕強調，她是媽媽市長，要求高品質的道路，感謝燙平英雄的付出，施工會提前要求進行孔蓋下地、提升道路平整、友善環境及減少重複開挖，讓市民通樂

建設局長陳大田表示，截至目前為止，燙平道路已達568條，長度約246公里，以前人孔蓋下地，只有5成滿意度，現已提升到8成，2019年道路考評成績，獲營建署直轄市組別「優等」佳績。

林佳龍今日則到烏日區視察「微創施工孔蓋啟閉創新工法觀摩」，強調為推動路平，交通部在前瞻基礎建設一、二期已投入120億元補助各縣市，第三期又編列100億元經費。

他還特別提及，擔任台中市長期間也推動4年500公里路平計畫，最後總計填平道路達750公里，現任市長盧秀燕目前也正推動「燙平專案」，其實是相同的。

道路施工為避免影響交通，都選在人車少的午夜，這群為民服務的「月光族」，披星載月投入工程，提供用路人最有感受的建設之一，龍燕政績超級比一比，距下屆市長選舉不到兩年，是否會再二度交手，備受矚目。

(中時 )