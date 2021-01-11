博達公司前董事長葉素菲因掏空案入監服刑，11日上午8點半赴士林地檢署觀護人處報到。（圖／民眾提供）

博達公司前董事長葉素菲因掏空公司4億8000萬，遭判刑16年8月確定，入監服刑10年，本月10日假釋出獄。11日早上葉赴士林地檢署向觀護人報到，經由觀護人告知假釋犯應遵守事項後，葉素菲在切結書上簽名，葉回答「是、是、是」，神情顯得緊張，整個過程15分鐘結束。

葉素菲11日早上8點半，由1名女性朋友陪同，先到士林地檢署執行科向檢察官報到，經由檢察官確認身分後，交由觀護人告知應遵守事項，包括遷戶籍、出國都須經由檢察官同意，而且，葉素菲殘刑還有6年8月，觀護人告誡，時間算蠻長，要求他一定要確實遵守相關規定。

62歲葉素菲2004年6月26日遭檢察官聲押獲准，在看守所關到2005年5月20日，後遭法院判刑16年8月定讞，2009年12月8日入監服刑，直到2018年假釋獲准，但因無力繳納1億8000萬罰金，易服勞役3年，昨從台中女子監獄外役監出獄，隨即搭計程車離開。

葉素菲入監前就居住在新北市淡水區，出監後，仍與第2任丈夫國票金控林華德同住，依規定須每月向轄區士林地檢署觀護人報到，觀護人告知假釋規定，包括保持善良品行，不得與素行不良之人往還等，葉素菲一邊簽名一邊點頭，神情緊張回應「是」，並允諾依規定每月向觀護人報到1次。

(中時 )