【愛傳媒朱宗慶專欄】一個樂團成立35年，不算短的時間，首先，要謝謝好多好多一直關心樂團的貴人、好友、師長及樂迷們，您們的肯定、鼓勵與支持，是我們背後最為堅定的力量與後盾，讓我們能一本初衷，踏實走到了35年！

我常覺得，一個人的能力十分有限，但若是有一個堅強的團隊，那麼，就會讓人擁有築夢踏實的信心。因此，更要特別謝謝所有團員以及行政同仁的全心全意的付出與投入。

這兩天，35週年旗艦作品擊樂劇場《泥巴》已在臺北國家戲劇院登場，看到團員從資深、中生代、新生代以及2團的未來世代，在舞台上已是平起平坐、融為一體，更讓人看見台灣擊樂人才的生生不息。

藝術的感染力十分強大，這兩天《泥巴》的演出，與觀眾一同呼吸、脈動，感受溫暖的樂音與情懷，真的讓人非常感動！

而這兩天，也陸續收到許多朋友的心得回饋與鼓勵，更給了我們大大的力量，關於演出的點滴，有機會再與大家分享。

1月3日下午，《泥巴》在國家戲劇院有一場演出，所以2日晚演出結束後，與團員就在戲劇院的戲台酒館小聚、慶祝樂團35週年！

在樂團生日這一天，能用我們最熱愛的音樂與大家說故事，帶來溫暖、勇氣與正能量，讓人感到無比振奮！

在劇變的環境中，樂團已準備好迎接下一階段的挑戰了！在不變的初衷裡，我們會堅守核心價值。

再次感謝這個給掌聲、給機會的社會，以及所有好朋友一路支持與結伴前行。未來，我們會繼續以熱情和專業，玩真的！讓打擊樂成為臺灣的名產！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)