聖地牙哥教士隊積極整軍經武，據多明尼加當地媒體今（10）日報導，教士球團提供11年3.2億美元的條件，提前與明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）續約，雙方已接近拍板定案。這張合約的總價碼將在大聯盟史上排名第6高，也會超越其隊友馬恰多（Manny Machado），後者是10年3億美元。

小塔提斯今年才22歲，2019年升上大年聯盟立即嶄露頭角，出賽84場繳出打擊率3成17、全壘打22支、打點53分、盜壘成功16次的成績。去年的縮水球季出賽59場，打擊率2成77、全壘打17支、打點45分、盜壘成功11次，表現依舊亮眼。例行賽結束，首次打季後賽又繳出打擊率3成18、2轟、5打點的佳績，因此教士隊希望先用長約綁住他。

此外，教士隊補強態度很積極，日前交易了達比修有與史奈爾（Blake Snell）兩名巨投，前者的合約總值6年1.26億美元，後者則為5年5000萬美元，教士也都要承接。再加上原本就在教士隊的荷斯莫（Eric Hosmer）、麥爾斯（Wil Myers）、馬恰多等人，年薪往往也都是1、2千萬美元起跳，加起來真的很可觀。

(中時 )