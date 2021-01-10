華盛頓國民宣布在自由市場以1年1000萬美元(約台幣2.8億)簽下外野手席瓦伯(Kyle Schwarber)，他3月將滿28歲。席瓦伯是小熊2016年摘冠的重要成員，但他去年表現太差被放棄，所幸他沒有失業太久，很快就被國民看上。

芝加哥小熊的冠軍總裁艾普斯頓(Theo Epstein)於去年11月宣布離職，由副手霍耶(Jed Hoyer)接任，他們上季搶得國聯中區王座但在外卡戰失利。2016年的冠軍成員面臨改組，席瓦伯例行賽僅有0.188打擊率，長打率慘跌至0.393，他原本年薪700萬美元且有仲裁資格，但12月被球隊放入不續約名單(Non-tendered)。

席瓦伯當時在推特寫信告別：「從我來此至今7年，承蒙球迷的厚愛，我最喜歡每次跑到左外野(守備位置)向你們敬禮。大家來日再相見。」他在2014年被小熊選上，擁有長程砲火而受球迷喜愛，2016年他本來膝傷報銷，但在世界大賽開打前以DH身分歸陣並立下戰功。

如果沒被小熊放棄，席瓦伯薪資仲裁預估可拿800萬美元，國民隊1年千萬美元是他證明身價的重要球季。席瓦伯說：「我不會當成1年合約來打，我會想像自己是這裡的宿將並且還有很長的合約那樣認真打球，保證全心全意幫助球隊。」

(中時新聞網)