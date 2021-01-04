日本首相菅義偉早上親自表示，正考慮讓大東京地區進入緊急狀態，希望能控制已一發不可收拾的疫情。這也讓開高的日經指數，由紅翻黑早盤收低，並創下兩周以來最大跌幅。日經225指數早盤收27344.87點，下跌99.3點，跌幅0.36%。東證股價指數早盤暫收1792.78點，下跌11.9點，跌幅0.67%。

盤中，航空，運輸和零售商的股票走跌，原因是投資人擔心限制旅行與商店較短的營業時間，消費者支出會縮手，近而損及服務業業績。

由於市場樂觀希望，隨著新冠疫苗批准，將加快全球景氣復甦腳步。日本股市在2020年底，一度漲至30年新高點。不過，新年才剛開紅盤，就傳出大東京地區確診病例又創新高，使得大家形成觀望態度。

三菱UFJ國際資產管理表示，日經指數可能小幅修正至兩萬六或兩萬五千五百點左右，產業也會出現兩樣情狀況。服務業相關產業會受到嚴重衝擊，但製造業因海外需求暢旺，故持續表現良好。

東証指數中，表現不佳的是跌3.12%的中部日本鐵路（Central Japan Railway），還有跌1.94%的東京海上控股（Tokio Marine Holdings）。

至於漲幅最大的是，上漲2.26%的第一三共（Daiichi Sankyo），其次是上漲1.95%的日本電訊電話（Nippon Telegraph and Telephone）。

4日上午，日相菅義偉重申，因疫情之故，要求部分企業能提早營業結束時間。同時，菅義偉也表示，日本疫苗接種時間，最早可能從2月底就會開始。

(時報資訊)