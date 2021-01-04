三星電子4日證實，在美國蘋果和中國大陸諸多手機品牌的環繞挑戰下，將在十天後發表新手機，29日可望正式問世，三星也希望藉此直球對決其競爭對手。

三星最廣為人知的Galaxy系列手機，計劃在美東時間14日上午10點，推出S21系列新品。主題訂為：歡迎來到Everyday Epic的這項活動，將在三星Galaxy Unpacked線上發表會中舉行。

三星在活動邀請函內表示，在過去一年中，行動技術已成為生活中的焦點，因為正在遠端工作的人們，將花費更多的時間待在家裡。全球依賴行動科技的加速轉變化，也帶來能將日常生活轉變為非凡體驗的這些電子設備需求。

三星電子往常一直都在每年的2月份舉辦新機發表會，但韓國這家全球最大的智慧型手機供應商，決定2021年提早發表，以應目前詭譎多變的市場情勢。

三星尚未對外公佈Galaxy S21系列規格，但業內消息人士透露，將會有三種型號：6.2英吋螢幕的S21，6.7英吋屏幕的S21 Plus，以及6.8英吋的S21 Ultra。據悉，高階S1 Ultra將支持已用於Galaxy Note平板手機的S-Pen。

從三星Galaxy Unpacked活動預告可看出，Galaxy S21系列將有強化的後置鏡頭模組，並可選擇幻影紫色搭配。

根據市場研究機構Strategy Analytics數據，2020年三星在智慧型手機的出貨市佔率為19.5%，這是自2011年以來，三星市場滲透率首次跌破20%。

同時，蘋果電腦憑著自己新手機iPhone 12，在2020年以15.5%的市佔位居第二。至於中國大陸華為，則以14.4%跌至第三位。

Strategy Analytics預測，三星市佔率在2021年將滑落至18.8%，蘋果趁勝崛起上看16.4%。

(時報資訊)