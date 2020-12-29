美國總統川普任內美中關係不僅如遭卡崔納颶風蹂躪，臨走前還連番祭出重手抗中，強大的衣擺效應讓美中關係瀕臨決裂；即將就職的拜登總統，必然不屑效顰，川普造成國內和國際陷入雙重「準無政府狀態」的大亂局，是拜登最大的挑戰；反之，也是他圈出「拜粉」的絕佳機遇。

壞到不能再壞，正是川普送給拜登就職的大禮包。川普企圖否決疫情紓困案，恐被國會反否決落得更難看，也等於拖共和黨下水。耶誕節過後，美國疫情很可能再惡化，等待紓困的企業、失業大軍，都不容川普再搞鬼。儘管川粉還在放話、要擁立川普抵制拜登就職，各地紅藍對抗也未平息，然而，田納西州爆炸案當下敲響警鐘：該是拜登出手收拾亂局的時刻了。

美國民眾防疫意識已提高，在疫苗普遍施打後，疫情可望緩解；對比川普幾乎不作為的防疫，拜登有機會就職第一年就迎來開門紅，讓被壓抑的經濟強勁復甦，在復工潮的帶動下，紅藍政治對立和「黑命關天」抗爭應會隨川普背影淡去。年事已高的拜登被認為應只是過渡性政府，但75歲的川普揚言再戰2024年，只要拜登盡快讓國內恢復秩序，經濟重上軌道，川普很難再有機會。

拜登就職後最大挑戰，應是如何重建美中關係。美中不能滑向軍事對抗，貿易戰必須找到折返點。美國不分黨派反中情緒高漲，國會對可能尋求和中國緩和對抗的拜登，形成強大牽制力。拜登的中國政策應會棄守川普過激的對抗手段，以形式交換實質利益，讓貿易談判更有斬獲。而從北京的立場，只要拜登不重蹈川普矢言擊潰中國的強橫、不故意踩踏北京紅線，讓「孟晚舟事件」落幕，貿易談判很有機會獲得更有利的成果。

在川普對中啟動嚴厲貿易戰和科技戰的基礎上，拜登已手握雄厚談判籌碼，占據主動與優勢，拜登被川普貼上親中標籤，乃提名對中姿態強勢的華裔戴琦為貿易談判代表，但拜登必須審慎，避免貿易談判變調、煽動不必要的民族主義情緒對抗。拜登應會在人權議題上著墨，在香港和新疆問題上敲打中國；民主黨向來較友好達賴，如將香港、新疆、西藏問題相混，把人權和主權重合，美國很難有收穫。

川普對台軍售的規模和數量，幾已達台灣所能承受的上限。《台灣旅行法》雖然促成美台高官互訪層級拉高，但已難有更大突破。中國大陸對台灣武嚇壓力空前，拜登最有利的途徑應是讓美中緩和南海緊張、重新共管台海危機，以此尋求緩解港版國安法對香港泛民派的壓制。

英國脫歐，歐盟和英國都難擋大陸市場和資金的誘惑，中國主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）啟動，拜登得帶領美國重返《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等國際組織與協議。拜登雖對俄羅斯強硬，但中俄準軍事同盟動作加大，得拿捏尺度；拜登可能首訪日本，爭取日本在印太圈發揮更大作用。

拜登老手即將上路，或能為美國開創新局。

（作者為資深媒體人）