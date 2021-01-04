小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(4日）財經重點。

【1】央行逐步上調台幣防線 升破28元成定局

疫情肆虐2020年一整年，全球啟動史上最大寬鬆、印鈔救經濟，資金外溢效應加上海外資金回流，讓新台幣升勢強勁難擋，央行以洪荒之力進場調節，艱守28元大關，匯銀主管指出，進入2021年，疫情暫時還看不到好轉，預料央行將持續上調防線，也就是新台幣進入27元價位看來已成定局。

【2】台積今年資本支出上看200億美元

晶圓代工龍頭台積電2020年繳出亮麗成績單，預期全年美元營收年成長率逾三成並創下歷史新高。2021年雖然仍有新冠肺炎疫情蔓延、地緣政治及貿易戰等外在環境變數，但晶圓代工訂單強勁，第二季前產能利用率維持滿載。設備業者及市場法人看好台積電2021年3奈米產能建置及2奈米技術研發加速進行，全年資本支出將上看200億美元再創新高。

【3】漲不停 2021年短短三天漲逾5,000美元 比特幣飆破34,000美元

踏入2021年後，比特幣短短三天已上漲逾5,000美元。根據Coindesk報價，比特幣每單位價格在台北時間周日首次升破34,000美元大關，創下34,544.94美元的新高。

【4】經部建議維持不變 電動機車補助 2021不調降

經濟部2021年電動機車補助方案至今仍未定案，據了解，受到新冠疫情衝擊，電動機車去年銷售量下滑，經濟部向行政院建議，2021年電動機車補助金額不調降，維持2020年補助金額不變，亦即重型、輕型補助7,000元，小型輕型補助5,100元，採用國產電池芯加碼補助3,000元。

【5】拜登執政 股市漲幅恐不如川普

最新調查顯示，華爾街投資者普遍看好美股在2021年將續飆新高，但認為接下來拜登擔綱美國總統的4年期間，股市報酬率恐將遜於川普任總統時期的水準。

(中時新聞網)