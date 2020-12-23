人民幣兌美元在岸價（CNY）23日收盤升102個基點，最高見6.5329元。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報6.5378元，較22日下午4時30分收報6.5480元，升102個基點，漲幅為0.16％，較22日晚上11時30分最後成交價6.5429元，走強51個基點。

離岸價（CNH）更升破6.53元，高見6.5214元，截至香港時間下午4時32分，離岸價報6.5283元，在岸價報6.5385元。

人民幣兌美元中間價23日報6.5558元，較22日6.5387元，下調171個基點，創近3周新低。

國家外匯管理局22日晚間表示，2021年堅持服務實體經濟，進一步促進貿易投資便利化，繼續擴大外匯業務便利化試點範圍，促進內需及外需、進口出口、引進外資及對外投資的協調發展。此外，推進高水平資本項目開放，使金融市場雙向開放。

(工商 )