外資昨天再度回籠，大幅買超台股逾百億新台幣，且出口商美元拋匯賣壓仍大，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價失守28.1元，最高匯價來到28.098元，升值4.27角，再創23年半的新高價。今早新台幣開盤匯價和昨天的開盤價相同，均為28.28元，但隨即匯價升破28.1元；市場對新台幣明年見「27」字頭已經有心理預期，企業也做了「應戰」準備。

台灣11月外銷訂單金額增至577.8億美元，創歷史新高，年增大幅揚升至29.7%，創2010年6月以來最大增幅；持續擴增的外銷訂單，也促使貿易順差累積金額增加。

台灣出現本土案例，市場恐慌情緒打壓風險偏好，雖然一度促使台幣連8日收黑，但本周一新台幣又再回到了收盤升值情況；昨天新台幣收盤價為28.525元，升值1.6分。

匯銀分析，美元偏弱有利新興市場貨幣，同時，台灣在疫情控制得宜以及基本面良好下，新台幣匯價處於易升難貶的預期之中。企業端，在出口商品方面因應新台幣升值，產品報價將調漲，以因應匯損的侵蝕。

(時報資訊)