陸媒去年底爆料，大陸晶圓代工龍頭中芯國際獲得美國許可取得成熟製程，當日股價應聲大漲，如今有另外一家陸媒透過供應鏈確認消息，確定中芯國際利多為假消息。對此，從去年9月就受到中芯禁令所推動的轉單效應，主要受惠台廠包括台積電、聯電、世界先進等，預料能繼續獲得龐大需求推動產能。

消息指出，中芯國際不同於以往儘快說明，細節也遭到供應鏈透露不太可能獲得美方許可之下，陸媒認為先前消息可能是炒股成分居多，導致該公司股價A股表現收漲0.88%、報在58.26人民幣，H股表現則是下跌2.49%、報在21.55港元。

去年9月，傳出中芯國際恐遭美方制裁，A股股價受到衝擊，從9月初的65.35人民幣，月底跌到49.65人民幣，跌幅達24%。直至10月確定遭美列入出口管制措施，預料中芯國際的半導體生產設備受阻，與美企的業務往來可能也會受衝擊。

市場當時傳出美企將訂單轉至聯電、世界先進等台廠，導致8吋晶圓產能吃緊，甚至報價上揚。對此，主要受惠二線晶圓廠聯電股價則是從9月初的21.9元新台幣，月底漲至28.55元，漲幅達30%。

中芯國際在面臨美方制裁後，股價一度回升，更在11月初公布2020年第3季財報，雖扣除政府1.38 億美元補貼，該公司仍處於虧損狀態，好消息是，第二代先進工藝N＋1製程已經進入小量試產階段。

中芯國際聯合執行長梁孟松當時表示，N＋1製程正在穩定推進，預計未來2~3季，就能趕上原先制定產能填補到所需程度。該公司表示，也引進ASML的DUV光刻設備，採用浸潤式微影技術，讓N＋1製程技術逼近7奈米製程精度，藉此躲過美方制裁。

與此同時，聯電受到各大客戶拉貨，產能前所未有吃緊，股價更在12月初來到50元關卡，改寫18年來股價紀錄，並站上6000億元市值，一度成為台股第7大權值股。然而，11月營收表現不如市場預期，月減逾3.6%、降至147.26億元，前11月營收表現仍創年增19.8%。聯電解釋，主要是11月天數少，第四季晶圓出貨量原先預估將季增1~2%，惟匯損恐影響毛利率1~1.5個百分點。市場預期12月營收將開出好表現。

中芯國際則是迎來人事大地震，12月15日公告，前台積電營運長蔣尚義加入董事會擔任副董事長，卻傳出在董事會當日梁孟松提出辭呈。不少陸媒針對梁孟松做出批評，認為梁無法快速協助中芯國際推進先進製程，應該承擔最大責任，並看好蔣尚義帶來的先進封裝與小晶片研發技術。但也有人抱持相反看法，認為中芯國際現階段發展成熟製程，才是穩定大陸半導體自主化發展的道路，梁孟松就是最好人才。

隨後，美國商務部工業和安全局（BIS）12月18 日宣布將中芯國際列入實體清單，中芯國際處境雪上加霜，10奈米製程以下研發確定遭到阻斷，中芯國際想靠其他方式取得美國技術生產晶片，變得更加堅難。

年前情勢再度變化，中芯國際董事會名單出爐，不僅蔣尚義入列，梁孟松也還在榜上，僅獨立非執行董事叢京生因美國禁令請辭。當日又傳出中芯國際獲得美國成熟製程許可，中芯國際港股、A股在12月30日及31日股價累計分別大漲20.29%、9.77%。

聯電股價則是在今(4)日受到中芯消息衝擊重挫，終場大跌1.60元或3.39%、報收45.55元。不過，隨著消息被疑是誤傳，中芯轉單效應有望持續，加上8吋晶圓代工產能依舊吃緊至上半年，NOR快閃記憶體缺貨題材，以及中芯國際本身的產能利用率也屬於滿載的情況，預料今年需求盛況將持續。

(中時新聞網)