台股4日雖早盤走勢震盪，惟多方火力全開，激勵加權指數盤中攀上14,867.3點，再創歷史新高，邁大步「錢進」萬五關卡。其中，權值股多有表現，除2020年漲勢凌厲的權王台積電（2330）攻上535元，續創新高；而股價壓抑一整年的股王大立光（3008），以7日將召開法說會之姿，股價大漲4.85％，一舉突破短中長期均線，達3,350元。權王、股王齊力助攻台股2021年開紅盤。

受新冠疫情影響，全球智慧型手機銷量、升級進度均受拖累，加上華為禁令及新台幣升值匯損衝擊，光學鏡頭廠大立光2020年慘遭多重利空狙擊，營收疲弱。展望2021年，各研究機構預期5G智慧機滲透率可望拉升，大立光亦將於7日召開法說會，將公布2020年第四季成績單、2021年營運展望，法人預估，智慧型手機產業受5G激勵，且2020年基期偏低，大立光2021年總出貨量可望增長一成，看好股王2021年將重返榮耀，股價4日提前走出法說會行情。

(工商 )