三星（Samsung）品牌產品的使用者快來看。繼先前三星在埃及地區分公司公布的基於 Android 11的 OneUI 3.0升級計畫表後，三星藉由向台灣地區的Galaxy S20系列推送OneUI 3.0更新時，也連帶公佈了在台各機種升級的時間點。由於這是針對台灣地區三星設備專門規劃的時間表，相對於先前曝光的時程，絕對是更為準確也更具參考價值，擁有三星設備的朋友一定要好好留意。

根據三星Galaxy S20系列推送的OneUI 3.0更新中公布的時程，預計三星手機、平板可升級OneUI 3.0（Android 11）的時間表如下：

＊2020年12月：Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20

＊2021年1月：Galaxy Z Flip、Galaxy S20 FE、Galaxy S10+、Galaxy S10、Galaxy S10e、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Note20

＊2021年2月：Galaxy Fold、Galaxy Z Fold 2

＊2021年3月：Galaxy A71 5G、Galaxy Note10 Lite、Galaxy Note10、Galaxy Note10+、

Galaxy Tab S7、Galaxy Tab S7+、Galaxy Tab S7+ 5G、

＊2021年4月：N/A（無）

＊2021年5月：Galaxy A80、Galaxy Tab S6 Lite、Galaxy Tab S6 Lite LTE、Galaxy Tab S6 、Galaxy Tab S6 LTE、Galaxy Tab A7 LTE

＊2021年6月：Galaxy Tab A7、Galaxy A70

＊2021年7月：Galaxy Tab S5e(Wi-Fi)

＊2021年8月：Galaxy Tab 8.0“(2019) with S Pen、Galaxy Tab 8.0“(2019) with S Pen LTE、Galaxy Tab A 8(2019) LTE、Galaxy Tab A 10.1 (2019) Wi-Fi、Galaxy Tab A 10.1 (2019) LTE

先前在三星埃及分公司所列的更新時程中，沒有出現的Galaxy S20 FE以及Galaxy S10e等機種，都出現在了台灣地區的更新時間表中，可說消彌了不少使用者們的疑慮。而三星為旗下機種升級至OneUI 3.0的規劃，是以旗艦手機為先、接著逐漸拓展到年限較久的旗艦級手機、中階機種，再往平板推進。而如果你手中持有的機種並沒有在此規劃中出現的話，也不用太過擔心，有可能只是三星尚未確認何時更新而已，可靜候三星方面釋出的第二波資訊。

(科技)