富邦金(2881)宣布將發動國內「金金併」首例，擬自明（22）日起以每股13元公開收購日盛金(5820)逾50％股權，較19日收盤價溢價約18.72％。日盛金今（21）日開盤即跳鎖漲停價12元、超過19萬張買單排隊，富邦金則開高近1％後走低翻黑，早盤下跌約1.5％。

富邦金18日晚間召開重訊記者會，宣布董事會通過公開收購日盛金股權，首階段規畫自12月22日起至明年2月1日間，以每股13元取得逾50％股權，預估將斥資245.26億元。最終目標為3年內取得100％股權，預期兩階段合計總金額將達490.42億元。

富邦金規畫公開收購日盛金，成為國內「金金併」首例。富邦金表示，併購日盛金主要著眼三大綜效，包括可強化銀行及證券業務，平衡保險、銀行、證券多元收入平衡，以及響應政府金金併政策、深耕投資台灣。

富邦金旗下北富銀全台共135處據點，富邦證券經紀業務以5.54％市占率排名第3。日盛金旗下日盛銀全台共44處據點，日盛證客戶數達130萬戶、經紀業務以3.59％市占率位居第7。雙方合併後全台銀行據點可達179處，證券經紀業務市占率將與亞軍凱基證相當。

富邦金總經理韓蔚廷指出，早在12年前的2008年就有意迎娶日盛金，但過往較難以公開收購的「非合意併購」方式進行。隨著2018年金管會公布「金金併」相關規定，此時出手是「緣分到了」，相信可提供日盛金股東實現投資獲利機會，有信心達到三贏局面。

富邦金表示，此案已在17日獲得金管會核准。對此，銀行局長莊秀媛表示，富邦金符合非合意併購5大條件、並詳細說明3年內完成100％整併計畫。由於符合規則且予以核准，自然希望此案「會成功」，未來將持續關注相關籌資及財務情況有無按照規畫進行。

(時報資訊)