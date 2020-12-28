新光金(2888)指出，副董事長李紀珠表達個人階段性任務已完成，與創辦人吳東進共進退，將辭掉新光金及新壽副董事長，僅留新光銀副董事長，新光金也改派法人代表邱德成接任董事一職。

新光金指出，李紀珠曾擔任台灣銀行董事長與銀行公會理事長，為借重其專長及豐富經驗，繼續為新光金服務，請其擔任新光銀行董事，並獲新光銀行董事會推選擔任副董事長一職。

新光金及新壽新任董事邱德成，曾任台灣人壽監察人及副董事長，在金融圈資歷與投資經驗豐富，目前除擔任多家上市公司董事外，並擔任益鼎創投董事長及中華民國創投商業同業公會理事長，可增強新光金投資等業務績效。

同時，新光金表示，對於今年度子公司新壽裁罰案，深刻檢討並督促新壽完成各項改善措施。未來新光金及各子公司經營團隊，順應目前金融環境多變的外部環境，將不斷精進經營品質及持續強化公司體質，更深化公司治理善盡企業社會責任，以更好的服務及更佳的績效表現，追求永續健康發展。

(時報資訊)