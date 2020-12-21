東協十國、中國、日本、韓國、紐澳簽署RCEP，此協定覆蓋全球約30％人口、出口及經濟體，號稱世界最大自貿圈。瞄準東協、中東佈局商機，長興(1717)、三福化(4755)、材料-KY(4763)擴產計畫持穩推進。

2021年東南亞國協（ASEAN）十國，挾「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP）優勢，在美中對決尚未走到終點前，持續分食供應鏈分化的紅利。其中，越南為繼新加坡後、第二個與歐盟達成貿易條約的東協國家。

看好越南未來產業發展，三福化近年積極加大越南投資，繼2016年投資越南河靜廠，再於越南海防設廠，新增投資2,000萬美元成立材料廠與氣體廠；其中，材料廠(16,857平方公尺)年產3,200噸，預計明年第一季投產；氣體廠(13,143 平方公尺)年產69,310噸，投產時程約在明年第二季。

材料-KY除一條絲束新產線預計2021年上半年量產；醋片產線也將在明年底新增5,000噸。前進北非的埃及合資絲束廠框架合同，年產規劃8,000~10,000萬噸，明年下半年開始規劃設計廠房，第一期廠房目標於2023年完工。

材料-KY表示，朝上游整合籌設的醋酐新廠規劃年產6萬噸，第四季開始動工，預計明年第二季完工，將有利於降低及穩定生產成本。

長興光固化材料年產86,000噸，光固化塗料年產7,000噸。持續開發新市場與新應用，包括LED固化、EB固化；3D列印、UV噴墨；5G手機背蓋／NB塗料、汽車內飾。

有鑑東協市場是未來光固化應用的高成長區域，長興啟動光固化材料產能擴充、製程優化策略，2021年、2022年各增加6,000噸產能。

(工商 )