無畏新冠疫情對韓國社會無情摧殘，周一在生醫族群帶動下，韓國KOSPI指數收盤時，再次創下新高紀錄。KOSPI指數收2778.65點，上漲6.47點，漲幅0.23%。

周一在韓國染疫喪生者又創新高下，大首爾地區也提高防疫措施，在聖誕節和新年假期期間，禁止四人以上群聚活動。

KOSPI在生物相似藥賽特瑞恩(Celltrion)和三星生物製藥(Samsung Biologics)登高一呼下，生醫族群表現突出，這兩檔重量級製藥股，分別上漲3.09%和2.62%。另方面，三星電子和SK海力士則分別下跌0.94%與2.11%。

美國國會雖達成了一項9000億美元另輪紓困方案，但外資還是賣超79億韓元。今年到目前為止，KOSPI指數共上漲近27%，而近30個交易日，就上漲14.7%。

至於匯價，一美元可兌1102.7韓元，韓元貶值0.27%外，也失守1100匯價心理大關。今年到目前為止，韓元兌美元匯價升值4.9％。

(時報資訊)