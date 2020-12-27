韓劇《哲仁王后》由申惠善和金正鉉主演，申惠善飾演的「哲仁王后」在一次落水事件中，和現代青瓦台主廚崔振赫交換靈魂，從此變成在宮中陰陽怪氣且笑料百出的中殿娘娘，「他」為了釐清真相並且回到現代，和飾演「哲宗」的金正鉉展開各種相愛相殺的刺激情節。

最新劇情，申惠善看到天降大雨，樂得在雨中手舞足蹈，扭腰擺臀狂跳BLACKPINK夯曲〈DDU-DU DDU-DU〉，從古代還能聽到現代流行音樂的驚喜巧思，助攻該劇收視率再創自身新高11.337％，躍居tvN歷代最高收視率電視劇第9名。

劇中，申惠善在天降甘霖後，樂得在雨中跳起舞來，旁人都以為她瘋了，金正鉉一旁凝視，似乎動了真情，上前幫她撐傘，讓自己淋雨，略懷歉意地對之前的所作所為跟申惠善道歉，但女方卻不買單，直喊自己開心時就罵人，感謝的話就挑事，不喜歡囉囉唆唆，直叫金正鉉滾，男方則回：「我鼓起勇氣來跟你道歉你只會說這個嗎？」申惠善氣得喊：「道歉也要看聽得人接不接受！」

而申惠善終於逮到機會跳湖，只為了希望用同樣模式能穿越回到現代，但卻被金正鉉解救，讓她在湖中相當傻眼，申惠善奮力在湖裡想把對方給推開，還因為缺氧暈了過去。最新預告更給足了觀眾驚喜，只見古代的申惠善穿越進了現代崔振赫的身體，男兒身女人靈魂的劇情，讓網友超期待後續發展，而飾演哲宗的金正鉉在與申惠善相愛相殺不成，反倒對她深情：「那麼，從今天開始是我們第一天！」

該劇每週日、一上午10點在friDay影音播出。

(中時 )