奇幻穿越韓劇《哲仁王后》由實力派演員申惠善、金正鉉主演，申惠善被譽為擁有「名品演技」，金正鉉則是以《愛的迫降》男二一角成功打出亞洲知名度，前者飾演身體中住進現代男人靈魂的朝鮮王妃，後者則是剛大婚的朝鮮哲宗。2人合作引起許多電視劇迷的矚目，開播後果然造成熱烈討論，首集收視率達8.03％，不只「笑果」不斷，粉絲們更直呼男女主角的化學反應爆棚。

最讓觀眾出乎意料的是，申惠善在劇中的初吻竟然不是獻給金正鉉，而是和崔振赫上演水中浪漫吻戲。崔振赫飾演因意外靈魂穿越到朝鮮中殿的青瓦台主廚，在瀕死之際，遇上申惠善飾演的哲仁王后在水中進行人工呼吸渡氣給他，結果崔振赫一睜眼就變成困在王后身體裡的靈魂，女人的身體而擁有男人的靈魂，讓他無法接受，而不斷在王宮內鬧出笑料，甚至因不習慣胸前綁束胸，索性成為「朝鮮最早的No Bra」。崔振赫在一穿越就要面臨要在申惠善身軀下，與金正鉉飾演的王上演洞房花燭夜，為了逃避對方對於「實踐夫妻之緣」的邀約，竟然教起他玩划酒拳，還念起現代版行酒令，沒想到金正鉉黃湯下肚後開始寬衣解帶，還想熄蠟燭「辦正事」，擁有男人靈魂的申惠善緊張的撲上去阻止，卻意外被一把抱入懷裡。

金正炫坦言第一次見面時，原本聽說申惠善特別開朗，卻意外發現對方「有很大的溫度差」，直到開始拍戲才發現她明快搞笑的一面，但也常有正經的模樣，形容申惠善是：「像洋蔥一樣的女人。」整個人充滿魅力，透露，當初接下該劇的原因：「因為申惠善演出了！」申惠善解釋，一開始確實有點認生，但隨著進劇組的時間越長，「現在更加親近」，申惠善也稱讚金正鉉，「角色重心抓得很好，非常信任依賴他！」該劇每週日、一上午10點在friDay影音上線。

(中時 )