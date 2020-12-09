八頭身美女申惠善首次搞笑演出古裝劇，一開口卻冒出型男崔振赫的嗓音，還和金正賢當起櫥窗夫妻？戲劇還未播出便已話題不斷的韓劇《哲仁王后》，今天(9號)於首爾舉辦新戲記者會。申惠善本想以「哥哥美」詮釋女兒身男子魂的中殿娘娘，卻意外飄出濃濃大叔味笑翻全場。金正賢的意外認真讓導演冷汗直流，自己卻大嘆只吃到兩塊肉。劇本靈感來自中國直男掰彎禁劇，導演掛保證「適合闔家觀賞」。friDay影音年終大爆笑《哲仁王后》，12月13日起全台獨家播出，每週日、一更新。

戲劇播出前便已話題不斷備受關注的最新韓劇《哲仁王后》，由申惠善、金正賢、裴宗玉等實力派演員主演，是以朝鮮時代為背景，集合了古今穿越、性別轉換、政治鬥爭等各類原素，劇情描述原本生活在現代，生性自由又花心的青瓦台男主廚張奉煥(崔振赫 配音)，靈魂意外穿越到朝鮮時代的中殿娘娘金素容(申惠善 飾)身體裡，進而發生一系列爆笑事件的詼諧故事。申惠善在記者會上透露，這是自己首次出演古裝劇，終於實現穿著韓服演戲的夢想，但由於這個角色是女子的身體男子的靈魂，為了讓較為保守的韓國觀眾能夠更為接受這種性別轉換的角色，本想以可愛的方式表現出「哥哥美」，沒想到卻有觀眾留言說「可以感受到大叔美」，之後自己也越演越覺得有大叔味，無心插柳的效果笑翻全場。

近年來角色多變讓觀眾留下深刻印象的金正賢，這次則在《哲仁王后》中飾演申惠善的夫君「哲宗」，導演尹成植透露當初為了選角而第一次和金正賢碰面時，被對方連續問了一個多小時的問題，不僅令自己冷汗直流，也因此對金留下了認真提問的深刻印象，沒想到金正賢對於此事的回應卻是：「因為對作品有很多好奇的地方，所以一直向導演請教，但結果卻由於忙著說話而只吃到兩塊肉」，引起現場一陣爆笑。又由於《哲仁王后》的古今穿越、性別轉換及角色設定等要素在戲劇開播前即引起熱議，曾傳出劇本是改編自中國網路劇《太子妃升職記》，導演尹成植在今日的記者會上對此表示，根據原著的版權進行企劃時只給出了現代男性的靈魂進入古代王后身體裡的設定，其餘的故事和劇情展開則完全不同，《哲仁王后》會是一齣適合15歲以上闔家觀賞的詼諧喜劇。

此外，崔振赫為本劇「獻聲」也是預告片一曝光就引起網路熱議的焦點之一，導演透露在崔約21歲還是新人時，雙方曾一起拍過戲而結識，所以這次向崔提出獻聲邀約時他也爽快答應，當時崔振赫才剛拍完前一部作品，在幾乎沒有準備時間的前提下立刻投入下一部作品是非常辛苦的，但崔努力投入且難易度超越單純只是客串的程度，讓導演為此相當感謝。遠傳friDay影音年終大爆笑《哲仁王后》，12月13日起全台獨家播出，每週日、一更新。

(中時 )