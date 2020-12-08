三鳳製作繼《想見你》橫掃本屆金鐘獎後推出全新力作，再次攜手金鐘編劇簡奇峯，邀來新銳導演洪子鵬執導，打造台灣首部末日愛情影集《無神之地不下雨》，8日舉行卡司發布記者會，主演曾之喬（喬喬）、傅孟柏、顏毓麟首次公開亮相，睽違台劇6年的鄭元暢（小綜），及以《想見你》二度奪金鐘視后寶座的柯佳嬿，都將友情出演。

《無神之地不下雨》故事背景部分取材阿美族泛靈神話，描述因環境問題，眾神不再祝福這片土地，紛紛離開祂們所眷戀的人間，並展開一段在末日倒數前的人神愛情故事。

女主角曾之喬是劇中唯一人類「謝天娣」，遇上再糟糕的事都能化險為夷。男主角傅孟柏飾演的「雨」，為一神之下、萬神之上的天神代行者，擁有掌控雨水、瞬間移動的能力，兩人劇中將發展「人神戀」。飾演「智慧之神」的顏毓麟，擁有能言善道好口才，隱身凡間擔任哲學系教授，也是傅孟柏是萬年好友。

柯佳嬿再度合作三鳳，在《神》劇中飾演「雲」，擁有瞬間移動及穿梭人心的能力，她透露是第一次演神的角色，劇中也有全新造型，起初聽到製作人形容角色「跟海有關」，讓她誤以為是「林默娘」。雖這回沒掛名女主角，但柯佳嬿劇中戲份不少，她形容比起《想見你》燒腦劇情，「《神》劇邏輯性、時間軸更複雜」。

睽違6年在演出台劇的鄭元暢，是繼《我的億萬麵包》後再與三鳳製作合作，他劇中飾演「風」是因果矯正司的司長、位階最高的神靈，主導眾神撤離人間的任務，擁有瞬間移動與修改記憶的能力，他更為戲積極瘦身，恢復到剛出道身材。劇中要說不少阿美族語，有些為彈舌音，但演員沒一個人會彈舌，盡量讓觀眾聽得懂，大家也說好「統一不彈舌」。

升格人妻的喬喬接演首部戲劇，自虧被「四神湯」包圍，劇中要和傅孟柏談戀愛，她說自己拍戲以來習慣，跟男主角難免有親密戲，會事先交代「感情狀況」讓對方知道，認為講出來彼此更加了解。劇中她對戲傅孟柏逃不過「淋雨」，有一場她躺在地上，直等到導演喊卡才開始發抖，相當敬業。此外她近月都在台東拍戲，和老公辰亦儒才新婚不到一年，就長達半年沒見面，也沒有天天視訊。

聊到若世界末日來臨，顏毓麟說自己要先查資料，查證是否為假消息；傅孟柏則相當入戲，直說要當「救世主」拯救世界；喜愛品酒的鄭元暢，則希望躺在香檳池中喝個夠，和末日一起醉去；柯佳嬿笑說自己想嘗試大面積刺青；曾之喬感性說，很怕她愛的人不知道她愛他們，想去表達愛，至少沒有遺憾，「但我發現我常跟老公、家人還有狗說愛，推薦大家末日前表達一下愛」。

金鐘編劇簡奇峯挑戰人神愛情題材，他表示「想挑戰台灣沒做過的題材，此外在做田調時，被原住民那種來自環境與環境共存的信仰中心所感動，對照現代環境變遷所帶來的末日感，進一步構思這樣的題材。」至於拿下金鐘獎，比起壓力他更多的是感謝，「不能把觀眾對《想見你》這部戲的喜歡，視為理所當然的存在，所以會帶著這樣的心情繼續創作接下來的作品。」

《無神之地不下雨》是三鳳製作所操盤過格局最大的作品，製作人麻怡婷表示，希望把環保議題用神話愛情包裝，打造一個娛樂與使命兼具的作品，希望透過《無神之地不下雨》這部作品，可以呼籲更多的觀眾與我們跟環境談一場戀愛，擁抱孕育我們的土地。

愛奇藝國際站在開播前率先取得全球網路獨家版權。愛奇藝高級副總裁楊鳴致詞提到，《想見你》在愛奇藝創下1650萬點擊率，也促成這次《無神》和三鳳製作首度合作。製作人麻怡婷更透露，該劇單集製作費，為三鳳製作有史最高。目前劇組開鏡4個多月，於台東、台北等地取景，預計明年1月殺青，再加上後效特製，預計明年第3季上線。

末日愛情影集《無神之地不下雨》男女主角傅孟柏（左）、曾之喬。（吳松翰攝）

鄭元暢（左）、柯佳嬿友情出演末日愛情影集《無神之地不下雨》。（吳松翰攝）

末日愛情影集《無神之地不下雨》8日舉情卡司發布會，左起為鄭元暢、柯佳嬿、曾之喬、傅孟柏、顏毓麟。（吳松翰攝）

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