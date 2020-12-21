台股站上「萬四」大關以來，台股一般型基金表現再上一層樓，統計近一個月來大盤上漲3.46％，但73檔成立滿一年的台股主級別基金中，有25檔打敗大盤，前十強基金上漲超過8％，表現尤其亮眼，市場期待美國刺激法案有譜，聯準會（Fed）利率會議後聲明延續目前政策，資金有望續流向亞洲新興，支撐台股表現。

台股持續創高，從經濟基本面觀察，多數預測機構預測台灣2021年經濟成長率達4％，中研院經濟所更喊上4.24％，加上台股2021年EPS年增率可望大幅成長達15％，樂觀上看20％，經濟及企業基本面將明顯好轉，支撐台股有力挺進，建議可透過定時定額佈局台股基金參與後市機會。

日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示，Fed維持寬鬆不變延續目前政策，台股守住月線後反彈，國際面及國內面利多因素，近期盤面主軸是搶貨搶料概念股，有利台股維持高檔震盪格局。台灣科技產業搶貨搶料潮，從ABF載板開始到晶圓代工，現在來到了面板、記憶體、矽晶圓與被動元件等族群，晶圓代工、封測、IC設計及載板等更陸續傳出漲價。

陳思銘預估，這波缺料潮將有助多頭行情延續，且不只科技，甚至部份傳產報價也開始上調，利多題材一環接一環，如同貨運受缺櫃影響報價走高航運股，受惠全球車市落底復甦的電機股，塑化股則是因油價走高，占產業獲利比重高的煉油將迎利差復甦。

(工商 )