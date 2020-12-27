梁靜茹的「202020當我們談論愛情」演唱會26日第二場，邀來相識20年的好友陳綺貞，合唱電影《喜歡你》的主題曲〈我喜歡上你時的內心活動〉，兩人相隔14年再度同台，巧合的是，陳綺貞及梁靜茹去年各自分手、婚變，而此次演唱會的音樂及製作總監正是陳綺貞的舊愛鍾成虎，關係巧妙。

梁靜茹與陳綺貞早期同屬滾石唱片，私下常相約一起運動，也都是韓星孔劉的迷妹；這對認識近20年的姊妹淘，去年先後爆出情事不順，陳綺貞去年5月宣布和交往16年的鍾成虎分手，梁靜茹則是去年8月被爆與趙元同的9年婚姻破局，姊妹倆相互扶持走過感情低潮，梁靜茹今靠著陳綺貞的肩膀說：「私底下我也常窩在她的懷裡。」

【即時新聞】梁靜茹演唱會後記者會。(粘耿豪攝)

兩人繼2006年梁靜茹「愛的大遊行」演唱會上海站後再度同台，陳綺貞提及自己昨晚首場就坐在台下欣賞，讚賞梁靜茹的歌唱實力「早就得獎了」：「我們兩個應該是金曲獎摃龜界的好朋友，但妳早就是台下觀眾和我心目中好幾屆的最佳女歌手。」令梁靜茹感動得緊緊抱住她不放手。

梁靜茹今邀陳綺貞同台合唱。（粘耿豪攝）

其實14年來兩人曾互邀對方擔任演唱會嘉賓，卻都被颱風攪局。陳綺貞2007年在台北舉行「夏季練習曲」演唱會，身為嘉賓的梁靜茹於開演前被帶走，因她隔天在北京演出，若缺席要賠償200萬人民幣（約860萬台幣）違約金，由於颱風來襲、演出當天航班全數取消，梁靜茹被迫提早一天飛；兩人今在台上提及這件事，陳綺貞笑著爆料：「對啊，後來是阿信帶了小抄來（救火）。」

5年前，梁靜茹「你的名字是愛情」巡演深圳場，再次邀請陳綺貞當嘉賓，沒想到演出前一晚上香港颳颱風，打算從台北飛香港在搭車到深圳的陳綺貞無法成行，同台再被颱風攪局，直到今晚兩人總算續緣合唱；此外，梁靜茹昨第一場唱到〈分手快樂〉時忍不住淚崩，今滿場1萬4000位觀眾陪她合唱該曲，替她暖心打氣，梁靜茹感動地說：「你們怎麼那麼棒，謝謝你們這次是你們鼓勵了我，給了我安慰。」

(中時 )