31日即將迎接跨年夜，各地晚會陣容精采，對於冷颼颼的天氣，各地跨年主持人、表演嘉賓各出奇招，就是為了在寒風中展現最完美的演出。張惠妹（阿妹）睽違21年，將重回台東舉行戶外跨年演唱會，經紀人陳鎮川29日透露：「我們的衣服本身就有很多機關，真的很冷，裡面可以貼一些暖暖包，再加上她本來就不怕冷。」而阿妹男友Sam當天也會領軍演出DJ秀，兩人首度在同個活動演出，粉絲相當期待。

陳鎮川坦言阿妹回台東開唱壓力很大，「對她來講，今年回台東是懷抱很久的一個情懷，她今年幫台東找了那麼多客人來跨年，真的很怕他們會玩得不開心，所以每個細節都盯很緊，不管是安全、防疫還是動線等等，她變成一個大總管，還沒到現場，也時刻關心現場所有事項。」阿妹這次連唱48首歌，他強調每首幾乎都是主打歌，「她練唱自己都會笑，真的是紮實3小時都沒有停，她就是一次把事情做到位的那種人」。

除了加強防疫措施，進場前已封場，仔細消毒整座大公園，還準備一次性手環，就是為了確實人數管控，靠近舞台區還有1萬5千人的管制，更別說全程戴口罩等方式，就是為了防疫。談到台東跨年最大的挑戰，陳鎮川坦言，「因為是在台東海邊，唱現場會有點吃力，因為風很大，她唱歌嘴巴又會張大，等於海風直接往嘴巴裡面灌，要適應在這麼大的風唱歌，喉嚨耐受度是一大考驗。」

(中時 )