信分手交往17年女友 模範舊愛親密作伙 08:212021/01/04 中時新聞網 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／本刊攝影組） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年（2020年）平安夜前夕，信驚爆和交往17年的女友WeiWei已分手近8個月，關係從情侶昇華成家人。日前2人不但與向華強一起參加安以軒的封肚趴，跨年夜還共赴台東欣賞張惠妹的演唱會，堪稱分手情侶最佳典範。 左起：信、向華強、WeiWei（圖／翻攝自WeiWei IG） 本刊去年12月初也曾直擊信跟WeiWei一同步出KTV搭計程車，上車前他仍然順手撫摸女方的背，互動親密又自然，完全看不出已不是情侶。這段長跑戀情最終沒能開花結果，實在很令人替他們惋惜。 （圖／本刊攝影組） 更多 CTWANT 報導 王宥忻 牽草泥馬樂遊百貨 升格人夫倒數中1／法比歐 指纏未婚妻會友 (中時新聞網) #信 #情侶 #WeiWei #分手 #模範 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大溪景觀電梯頻維修 旅客抱怨 04:102021/01/03 地方新聞 有愛無礙 竹縣打造參與式公園 04:102021/01/03 地方新聞 千歲團愛遊大溪 嘆無障礙設施維修率高 03:182021/01/03 寶島 黃明志愛台灣考慮買房定居 04:102021/01/03 娛樂新聞 王心凌討抱伍佰沒漏接 04:102021/01/03 娛樂新聞 通霄休耕農田 轉作景觀花海 04:102021/01/03 地方新聞 情侶開車夜遊爆胎 自撞苗124線護欄求援 13:452021/01/03 社會 竹縣合興森林愛情園區 楊文科邀情侶來打卡 15:262021/01/03 寶島 黃沐妍一心闖星途謝絕阻礙者示愛 04:102021/01/03 娛樂新聞 戶田惠梨香松坂桃李宅到一起 04:102021/01/03 娛樂新聞 大霈愛寵物陪伴不急找男伴 04:102021/01/03 娛樂新聞 力挺華為5G 愛立信以撤離瑞典向政府施壓 16:502021/01/03 兩岸 RAIN曝2女兒都像金泰希 JYP揪長大組4人女團 19:332021/01/03 娛樂 娛樂熱門新聞 60年代當紅小生拋妻棄女 關之琳盡最後本份 忍痛微笑送他最後一程 - 娛樂 胡瓜喉嚨怪怪的「懷疑得食道癌」 急就醫吐檢查結果 - 娛樂 「太后專業戶」陳莎莉離婚2次不再嫁 爆1.4億養老金遭侵占 - 娛樂 認離婚才2個月高國華突宣布「重大決定」 釣出陳子璇出聲 - 娛樂 國光女神脫到剩比基尼 被新婚尪一把扛肩上全看光 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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