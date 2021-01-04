去年（2020年）平安夜前夕，信驚爆和交往17年的女友WeiWei已分手近8個月，關係從情侶昇華成家人。日前2人不但與向華強一起參加安以軒的封肚趴，跨年夜還共赴台東欣賞張惠妹的演唱會，堪稱分手情侶最佳典範。

左起：信、向華強、WeiWei（圖／翻攝自WeiWei IG）

本刊去年12月初也曾直擊信跟WeiWei一同步出KTV搭計程車，上車前他仍然順手撫摸女方的背，互動親密又自然，完全看不出已不是情侶。這段長跑戀情最終沒能開花結果，實在很令人替他們惋惜。

（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)