內政部營建署與中華民國景觀學會，昨日於台北市立文獻館舉辦「城鄉20•魅力無限」致敬城鄉魅力大賞及第8屆台灣景觀大獎頒獎典禮，台中市政府都發局以「鐵道綠廊潭心計畫」及「綠空鐵道軸線計畫」，榮獲「鐵道軸帶的發展」城鄉魅力大賞及第8屆台灣景觀大獎的環境規劃設計類優質獎、公園綠地／公共開放空間類佳作獎等3項大獎。
都發局長黃文彬說，台中市配合中央執行「城鄉風貌計畫」已逾20年，期間透過城鄉地景改造、閒置空間活化改善及校園圍牆打開等，逐年打造許多城鄉新亮點。此次市府團隊以「翻轉鐵道舊意象，打造台中人本心生活」為主題，提報「鐵道綠廊潭心計畫」及「綠空鐵道軸線計畫」等具代表性的計畫參賽，備受評審委員肯定，認為台中幅員廣闊，能以鐵道空間翻轉人口集中區域，是優良的發展策略。
黃文彬指出，此次獲獎是對市府極大的肯定與支持，未來將持續透過城鄉風貌計畫深入在地，協助改善空間環境，均衡城鄉發展，讓全國民眾看見台中的美好。
(中時 )
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