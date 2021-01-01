竹縣跨年晚會盧廣仲壓軸，破萬人看煙火。

新竹縣睽違6年舉辦跨年晚會，縣府採取嚴格的防疫措施，經過數小時歌手輪番演唱，最終由盧廣仲壓軸演出，新竹縣府前廣場湧入上千甚至萬人同場欣賞，縣長楊文科夫妻、新竹縣議會、13鄉鎮市長同場倒數，一起陪民眾揮別2020、迎接2021年。

壓軸的盧廣仲以膾炙人口歌曲《我愛你》開場，接續演唱《刻在我心底的名字》、《一百種生活》、《魚仔》、《幾分之幾》，最後則演唱新歌《明年》，為跨年晚會帶來高潮，不少粉絲歡呼、尖叫，欣賞盧廣仲的演出。

縣府前廣場擠滿人潮，同場倒數並欣賞360秒的煙火秀，接續由楊文科夫妻抽出跨年晚會最大獎汽車，不過抽出前2名均未在場、未接電話，最後由一名竹北市民幸運中獎。

晚會由白冰冰、吳怡霈、陳漢典及台一線主持，先由「最佳客語歌手獎」的曾仲瑋、李昊瀓、涂惠美及iColor愛客樂等歌手款場，隨後由白冰冰與子弟兵台一線主持，孫盛希、Leo王、曾沛慈等輪番上場，朱俐靜、陳思瑋等人接續上場，張涵雅、Kevin廖柏雅、動力火車、郭靜也為晚會帶來一波波高潮，跨年後則由ØZI演出。

根據縣府的線上實名制登記表，約有1萬多人填寫，現場也估計有上萬人到場欣賞跨年晚會。楊文科致詞時也表示，2020年雖受疫情影響，不過縣民都很遵守防疫政策，沒有出現本土感染病例，也祝福縣民新年快樂。

動力火車寶刀未老，新舊歌交替演唱嗨翻歌迷。（莊旻靜攝）

郭靜在晚會中演唱新歌及經典歌曲。（莊旻靜攝）

新竹縣政府一級主管、議會、13鄉鎮市首長同台跨年。（莊旻靜攝）

新竹縣睽違6年舉辦跨年晚會，現場湧入上萬人次。（莊旻靜攝）

(中時 )