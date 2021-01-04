去年跨年前一天，PTT與巴哈姆特網站，瘋傳揚言「末日上演、血洗台灣」的文章，警方破解發現是高雄27歲洪姓男子，用VPN跳板掩人耳目盜帳號發文，2日逮捕他到案。刑事局今將洪男移送北檢，檢察官訊後認為洪男涉嫌妨害電腦使用罪、恐嚇公眾罪、偽造文書罪，有串供、滅證之虞，向台北地院聲請羈押禁見。

去年12月30日，PTT論壇出現：「最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」貼文，發文找揚言要組成30多人的血染炸彈去死去死團，兵分北、中、南等處，要血刷各跨年舞台，將有萬人傷亡。文章也被另個帳號轉貼至巴哈姆特，引起恐慌。

警政署為此高度戒備，全台部署萬名警力，加強跨年晚會的維安，後來除台北市以外，各地跨年晚會幾乎都取消，改線上直播，並無大量人潮聚集，僅發生零星的自主健康管理個案闖入演唱會，並無重大維安事件，平安跨過新年。

刑事局在去年12月30日當天，即根據帳號，迅速約談分住宜蘭與新北的游、湯姓2名帳號所有人到案，2人否認發文，堅稱帳號遭盜用，其中1個帳號甚至有3年多沒發過文，警方移送北檢，複訊後請回2人。

檢警查出，發文的2個帳號，是從日本2個不同IP位置登入，研判PO文另有其人；連日來刑事局透過駐日聯絡官，協請日方提供資料，加上科技偵查，3日順利在高雄找到涉嫌盜帳號PO文的27歲洪姓男子。

洪男初步否認涉案，警方發現他熟稔網路技術，不排除他是業餘駭客，或向人收購盜用帳號，但PO文動機仍待釐清；警方查扣他手機、電腦，正數位鑑識還原使用紀錄釐清，今依妨害電腦使用、恐嚇等罪嫌移送北檢。

(中時 )