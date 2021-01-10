陳姓女老師2018年委託律師舉行記者會、並上電視爆料三總鄭姓醫師將她當成洩慾工具，連她坐月子時都不放過，還在網路上四處約砲，遭鄭男提告加重誹謗，高等法院認為鄭男並非公眾人物，陳女爆料內容無關公共利益，判處陳女拘役50天，得易科罰金5萬元確定。

判決指出，陳女2018年9月6日委託律師舉行記者會，翌日又在電視談話性節目上，由律師爆料鄭男將陳女視為洩慾工具，陳女因此未婚生子，坐月子時還要配合鄭男性慾需求。但鄭不滿足，仍透過網路四處約砲，玩弄她的感情與身體。

鄭男認為陳女言論已嚴重毀損他的名譽，對陳女提告加重誹謗，陳女反駁，鄭男為知名醫院醫師也有軍職，她控訴內容與公共利益有關，不構成加重誹謗。

一審認為，鄭男並非公眾人物，事涉個人情感，為私德領域，縱有違反道德之疑慮，亦與公共利益無關。但陳女透過媒體發表言論，公開貶損鄭男名譽，依2個加重誹謗罪判處陳女拘役50天，得易科罰金。

陳女不服，認為她爆料是真的，指鄭男身為醫師，拋棄小孩生而不養，自可受公評，且媒體刊載部分內容誇大渲染，並非她所說，提起上訴。高院認為陳女上訴無理由，駁回上訴。陳女被判拘役50天，得易科罰金5萬元確定。

(中時 )