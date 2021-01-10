新竹31歲的李姓男子與陳姓女子原為情侶，2人後來也因故分手，未料李男仍對陳女心懷不滿，3月時用自己的A片網站PORNHUB帳戶，上傳與陳女的性愛影片，陳女直到由友人告知才發現此事，氣得對李男提告，新竹地方法院審理後，判李男以網際網路供人觀覽猥褻影像罪，有期徒刑5個月並沒收犯罪的2支手機。

李男去年1月於自己所經營的火鍋店與陳女發生口角後，過程中也動手動腳，造成陳女左眼處瘀青紅腫、右手臂、左手肘及左小腿處瘀青，陳女氣得提告傷害罪，但後續又撤銷，兩人不久後也分手。

未料李男疑對陳女仍不滿，去年3月間在新竹市1處路邊攤，用手機登入自己的PORNHUB帳戶，上傳去年1月與陳女嘿咻時所拍攝的影片，企圖報復陳女。而陳女直到3月23日經由友人告知，才知道自己的影片竟被散布在全球最大的A片網站，氣得對李男提告妨害秘密、以網際網路供人觀覽猥褻影像罪。

法院審理時，以網際網路供人觀覽猥褻影像罪判處李男5個月有期徒刑，並沒收他用來犯案的2支手機。對於妨害秘密的部分，李男說拍攝影片有經過陳女同意，否認有妨害秘密犯行，且部分片段可看出陳女意識清楚，而獲不起訴。

(中時 )