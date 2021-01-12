今年一口氣從月薪「30萬男」躍登「50萬男」，樂天桃猿隊「朱哥」朱育賢除了感謝球團的肯定，也期許自己今年表現更加穩定，也要和隊友一起進步成長，為樂天桃猿拿下轉手後的第一座總冠軍。

朱育賢去年才走完3年合約，今年與球團談薪過程也很順利，勞資雙方很快就達成共識，算是賓主盡歡。他表示，這次是自己主動要求簽1年約，不想再拿第2張複數年約；因為已經進入猿隊第6年，希望保持前進的動力，不要太過安逸，所以應該透過只簽1年約來鞭策自己。

朱育賢說，以去年的表現來看，在帳面上雖然還算不錯，但球季中曾因受傷而未達到預期目標；由於自己已經逐漸成為猿隊的中生代球員，更要保持進步、持續成長，成為隊上最穩定的打者之一。

朱育賢是2019年的中職年度MVP、全壘打王、安打王，成績耀眼！去年打擊率3成53、全壘打27支、打點70分，打擊率略升，但出賽數103場比前年少15場、打點也掉了35分，因此他覺得有些退步，今年也還有進步的空間。

(中時 )