盧廣仲在2020年底推出全新單曲〈明年〉，被歌迷封為「歲末正能量神曲」，趕在跨年前一天也釋出新歌MV，以花絮方式呈現，瀏覽盧廣仲2020年的豐碩成績。另外也特別發起「換我給你肩膀」攝影大賽，邀請所有小隊員拍下每一副肩膀，成為今年冬季繼續前進的力量。

選在年末冬至發行的〈明年〉，不但為歌迷捎上溫暖歲末祝福，更是盧廣仲給予自我的年度回顧。原先預計上半年舉辦的「春季巡迴」演唱會，因為疫情關係而延遲半年變成在冬季開唱，意外也成為另外一種四季循環；〈明年〉MV以幕後花絮呈現，集結工作人員平時錄製的影像，展現廣仲最真實的模樣，不管是在錄音室搞笑，或是演出上場前練習太極拳，都毫無保留呈現，另外也加入台北、台中兩場春季巡迴演唱畫面，歌迷看到驚喜表示：「彷彿又回到那一晚第一次聽到新歌的感動」。

〈明年〉帶領大家跨入2021年之後，將繼續延續歌曲祝福能量，發起「換我給你肩膀」攝影大賽，邀起小隊員拍下自己或是他人的肩膀，希望可以募集超過1000張照片，成為一張肩膀大寫真。盧廣仲說：「用你的肩膀或是別人的肩膀，不管是雙肩還單肩，希望能匯集滿滿能量，別人冬天是送暖，我們就送肩膀，靠著我的肩膀聽明年，也靠著我的肩膀先去睡覺吧！」

2021年盧廣仲的首要目標就是推出睽違將近五年的第六張專輯，從籌備到製作已經超過一年時間，任何細節都吹毛求疵，也讓盧廣仲備感壓力，甚至寫歌寫到發燒，他掛保證：「雖然這是一張壓力最大的專輯，但也希望會是一張最令我滿意驕傲的專輯，請大家盡請期待！」

盧廣仲推出全新單曲〈明年〉。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲推出全新單曲〈明年〉。（添翼創越工作室提供）

(中時 )