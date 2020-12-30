金曲台語歌王荒山亮邁向出道20年，近來宣布在明年4月11日於台北國際會議中心舉辦「迎接好天」20週年演唱會，同是他出道生涯首場大型售票演出，對於開大型演唱會，荒山亮坦言，心情忐忑又緊張，收到演唱會邀約時一度猶豫，但思考後就直覺性答應了，他謙虛說：「雖然我不是那種讓大家追星、崇拜的歌手，但我知道這些音樂帶給粉絲很多的陪伴，走過低潮、生命不同的階段，這次可以在演唱會上，很完整把音樂好好呈現！也是我新的里程碑，希望大家都能來。」

談及20年給自己的打氣，他回憶當年赴美求學回台，為了音樂夢辭掉五星級飯店百萬年薪的工作，感謝前輩金句鼓勵「去做音樂吧！可以努力當上飯店經理，但不見得每個人都可以寫歌、唱歌站在舞台上演出。」這句話至今仍是他心中的力量。

演唱會進入籌備階段，荒山亮對於歌單環節最頭痛燒腦，他細數著在音樂的路上漫步20年，期間發表超過三百多首詞曲創作 ，參與過數百首各種主題歌曲的錄製，他也發行8張個人專輯，「雖然作品不多，但更難得的是，這些作品讓我結交了很多一直鼓勵我的好朋友。」期許能自己帶給大家滿滿溫暖，會努力把歌者做到最好：「想要用一場演唱會唱完自己鍾愛的所有作品有點難度，但我希望能夠有這個機會，能為每個朋友唱出心中的那首荒山亮。」

他歡迎粉絲們可以到社群去留言，來分享想聽哪首歌，更承諾：「布袋戲的歌曲一定會呈現，過去的戲劇影視作品、翻唱經典老歌，請大家好好期待。」荒山亮「迎接好天」20週年演唱會門票於明年1月6日中午12點在全台7-ELEVEN門市ibon機台與網路同步售票。

(中時 )