台北地檢署偵辦康友-KY遭掏空、炒股案，除通緝前董事長黃文烈外，還聲押盤商黃耀弘、黃文烈侄子兼帳房陳柏榮、炒手江宗星3人，台北地院因3人羈押期限將屆滿，日前裁准3人各以100萬元交保，均限制出境、出海，其中陳因籌不出錢，法院降保至30萬元，陳才交保獲釋。
檢調另發現，前立委吳光訓，2018年9月1日至10月20日間，涉嫌以女兒吳怡利、兒子吳郁展名義，炒作康友權證，檢方訊後諭令吳光訓300萬元交保，吳子則請回，吳怡利人在國外未到案，檢調將擇期再約談。
(中時 )
台北地檢署偵辦康友-KY遭掏空、炒股案，除通緝前董事長黃文烈外，還聲押盤商黃耀弘、黃文烈侄子兼帳房陳柏榮、炒手江宗星3人，台北地院因3人羈押期限將屆滿，日前裁准3人各以100萬元交保，均限制出境、出海，其中陳因籌不出錢，法院降保至30萬元，陳才交保獲釋。
檢調另發現，前立委吳光訓，2018年9月1日至10月20日間，涉嫌以女兒吳怡利、兒子吳郁展名義，炒作康友權證，檢方訊後諭令吳光訓300萬元交保，吳子則請回，吳怡利人在國外未到案，檢調將擇期再約談。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。