台北地檢署偵辦康友-KY遭掏空、炒股案，除通緝前董事長黃文烈外，還聲押盤商黃耀弘、黃文烈侄子兼帳房陳柏榮、炒手江宗星3人，台北地院因3人羈押期限將屆滿，日前裁准3人各以100萬元交保，均限制出境、出海，其中陳因籌不出錢，法院降保至30萬元，陳才交保獲釋。

檢調另發現，前立委吳光訓，2018年9月1日至10月20日間，涉嫌以女兒吳怡利、兒子吳郁展名義，炒作康友權證，檢方訊後諭令吳光訓300萬元交保，吳子則請回，吳怡利人在國外未到案，檢調將擇期再約談。

(中時 )