肆虐英國的變種新冠病毒已入侵亞太地區！澳洲21日證實2名由英國入境的旅客被檢查出帶有這種傳染力更強的病毒。

澳洲人口最多的新南威爾斯州衛生官員強特（Kerry Chant）表示，該州今日新增6名確診，其中2例被檢驗出英國的變種新冠病毒。

衛生官員並表示，澳洲目前尚未考慮禁止往返英國的航班。官員表示，自英國入境的旅客必須在旅館檢疫14天，不會有傳染的風險。

(工商 )