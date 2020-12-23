人民幣兌美元中間價23日報6.5558元，較22日6.5387元，下調171個基點。

香港信報報導，23日中國人民銀行公開市場進行人民幣（下同）1,000億元14天期逆回購和100億元7天期逆回購操作，中標利率維持2.35％和2.2％。據此計算，單日淨投放1,000億元。

據路透統計，11月21日當周公開市場共有600億元逆回購到期，分布在21日至23日，其中23日到期量為100億元。

(工商 )