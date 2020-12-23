人民幣貶171個基點 人行逆回構操作 11:012020/12/23 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價23日報6.5558元，較22日6.5387元，下調171個基點。 香港信報報導，23日中國人民銀行公開市場進行人民幣（下同）1,000億元14天期逆回購和100億元7天期逆回購操作，中標利率維持2.35％和2.2％。據此計算，單日淨投放1,000億元。 據路透統計，11月21日當周公開市場共有600億元逆回購到期，分布在21日至23日，其中23日到期量為100億元。 李克強挺小微 延貸款優惠 籌款買美麗灣 台東標售縣有地 (工商 ) #人民幣 #基點 #公開市場 #天期逆回購 #回構 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒生科技指數 大陸含科量最高 04:102020/12/23 投資理財 陸禁餐飲浪費 催生職業新需求 04:102020/12/23 焦點新聞 外資買大陸股債 今年已破兆元 04:102020/12/23 全球財經 T.O.P. 超前掌握市場趨勢動能 04:102020/12/23 產業特刊 大陸平衡型基金 跟漲抗跌 04:102020/12/23 投資理財 2020績優生 大中華基金奪冠 04:102020/12/23 投資理財 25檔台股基金 績效贏大盤兩倍 04:102020/12/23 投資理財 第一金投信：看好美八大產業 逢回找買點 04:102020/12/23 產業特刊 《商情》需求前景佳 拉抬馬來西亞棕櫚油收高 10:002020/12/23 財經 《金融》豐收富利類全委保單 三強聯手推 10:002020/12/23 財經 外資期現貨作空 保守觀望 04:102020/12/23 證券．權證 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 蘋果造車成焦點 大摩：看空特斯拉最恐怖理由 - 財經 日盛金老總：富邦金收購未必成功 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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