中央大學台灣經濟發展研究中心發布2020年12月消費者信心指數（CCI）調查總數為70.9點，較上月下降2點、相對明顯，但「未來半年投資股市時機」指標續上揚。

央大台經中心表示，這次調查六項分項指標，有二項指標上升，即家庭經濟狀況、投資股市時機 ，四項指標下降，即物價水準、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久財。其中上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」的38.6點、月增3.4點，上升幅度第二指標是「未來半年家庭經濟狀況」的87.15點、月增1.55點。

下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」的111.65點、月減13.55點，下降幅度第二是「未來半年國內就業機會」的61.95點、月減2.85點，下降幅度第三是「未來半年國內經濟景氣」的84.9點、月減0.35點，下降幅度最少是「未來半年國內物價水準」的41.15點、月減0.2點。從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

台經中心指出，「購買房地產時機」指標為114.8點、與上月持平，「目前健康狀況」指標為85.4點、月減0.8點，「預期健康狀況」指標為83點、月減3.2點。台灣能源安全指標（TESI）第三季為81.8點，季增5.8點、年減1.4點。

12月消費者信心指數調查由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力與台灣房屋調查協辦，調查期間為12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,862位台灣地區20歲以上的民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

(工商 )