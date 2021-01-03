台江國家公園管理處昨天接獲鳥友通報，指1處魚塭發現健康異常的黑面琵鷺，經前往救援時，發現1隻已明顯死亡，另1隻送醫治療。鳥友初步統計，這是近半年來安南區第4起。

台江國家公園管理處保育課長王建智今天表示，昨天接獲在鹽水溪口北岸賞鳥的鳥友通報，指1處魚塭發現1隻黑面琵鷺有軟腳情況，還有1隻已經明顯死亡，經鳥友、巡守員涉水接近後，將受傷的黑面琵鷺救起，送往台南慈愛動物醫院救治。

台南市野鳥學會常務理事郭東輝指出，已先對受傷的黑面琵鷺施打肉毒桿菌血清救治，但牠健康異常是否是由肉毒桿菌引起，要等化驗結果出爐才能確定。

有鳥友初步統計，去年9月起至今，在台南市安南區及四草野生動物保護區附近已出現4起黑面琵鷺健康異常事件，其中救援到3隻活體黑面琵鷺。

王建智表示，昨天發現死、傷黑面琵鷺的地點為私人魚塭，已通報台南市農業局，管理處也持續加強巡守，清除環境中的死亡魚屍，避免孳生肉毒桿菌被候鳥誤食。（編輯：戴光育）1100103

(中央社)