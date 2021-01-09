三芝家庭式工廠疑電線走火釀火警 2大1小一度受困 17:202021/01/09 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三芝家庭式工廠疑電線走火釀火警 2大1小一度受困（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三芝家庭式工廠疑電線走火釀火警 2大1小一度受困（戴上容翻攝） 三芝區中正路一段5層樓透天民宅9日下午3時許傳出火警，據了解，該棟一樓的家庭式代工廠疑電線走火，不斷冒出黑色濃煙，屋內3位民眾驚慌奔到4樓後一度受困，警消人員獲報到場後，緊急撲滅火勢，將1名男童、2名大人送往淡水馬偕醫院救治，現場燃燒面積為33平方公尺，警方將進一步釐清事發原因。 苗栗推廣節電 助228戶弱勢汰換家電省電費 村里平安箱送物資 名額增加 (中時 ) #電線走火 #家庭式 #受困 #平方公尺 #一度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 員榮醫療體系連續4年 捐贈住警器 15:032021/01/08 寶島 產經解析－大陸投資者透過港股通 積極增持 04:102021/01/09 全球財經 操控說服術 天天在辦公室上演 08:302021/01/09 健康 白米禮金助弱勢 永和區公所送暖 04:102021/01/09 地方新聞 8家話題西餐 品台東海味 啖親民米其林級餐 17:002021/01/09 生活 國巨稼動率 挑戰二年新高 04:102021/01/09 證券．權證 賴添福：應由社福轉型產業化 10:002021/01/09 財經 退休前884萬元公帑出書 張政源：書非屬個人 14:142021/01/09 生活 看屋筆記： 安平區佳鋐謙邑(區域＋價格分析) 09:002021/01/09 建案開箱-台南 層峰女性置產力崛起 鎖定物件要品質更追求「顏值」 18:512021/01/09 財經 許家豪專欄－藍色浪潮下的投資策略 04:102021/01/09 財經要聞 社會熱門新聞 天寒警暖心提醒 單手騎車母湯喔 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 立委貪汙案開庭 李恆隆：蘇震清開口我就給錢 - 社會 辣妹低溫短衣短褲癱軟在地 老司機曝不單純：後面有人 - 社會 花蓮員警跑百米追竊賊倒地猝死 嫌犯5小時後落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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