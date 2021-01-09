三芝家庭式工廠疑電線走火釀火警　2大1小一度受困（戴上容翻攝）
三芝家庭式工廠疑電線走火釀火警　2大1小一度受困（戴上容翻攝）

三芝區中正路一段5層樓透天民宅9日下午3時許傳出火警，據了解，該棟一樓的家庭式代工廠疑電線走火，不斷冒出黑色濃煙，屋內3位民眾驚慌奔到4樓後一度受困，警消人員獲報到場後，緊急撲滅火勢，將1名男童、2名大人送往淡水馬偕醫院救治，現場燃燒面積為33平方公尺，警方將進一步釐清事發原因。

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(中時 )

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